Wetter für München und Bayern: Auf Winterzauber folgen trübe Tage

Der Wochenstart in der Landeshauptstadt und in Bayern bleibt kalt, bewölkt und verschneit.

Kinder und Erwachsene rodeln am Hügel des Monopteros im Englischen Garten. Der Schnee hat die weitläufige Parkanlage in eine Winterlandschaft verwandelt.

München - Auf einen wunderbar verschneiten Sonntag folgen neblig-graue Tage. Das Thermometer klettert allerdings wieder etwas öfter über die Null-Grad-Grenze.

Schneefall in Bayern: Glatte Straßen und kalte Temperaturen

Am Montag bleibt das Wetter bedeckt bis stark bewölkt. In Alpennähe Griesel, ansonsten ist es weitgehend trocken.

Am Dienstag bleibt es zu Tagesbeginn hochnebelartig trüb, größere Auflockerungen finden sich am ehesten entlang der östlichen Mittelgebirge, mehr Sonne nur in den Hochlagen der Alpen. Das Thermometer zeigt teils wieder Plusgrade, die höchsten Werte westlich des Spessarts. Mäßiger, gelegentlich auffrischender Wind bläst aus Nordost.

Für Mittwoch ist mit Hochnebel und gebietsweisen Auflockerungen zu rechnen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage