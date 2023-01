Wetter für München und Bayern: Auch das neue Jahr startet ungewöhnlich warm

Temperaturrekorde an Silvester in Deutschland. Und auch im neuen Jahr ist der Winter nicht in Sicht.

München - Der Samstag war der wärmste Silvestertag seit Beginn der verlässlichen Wetteraufzeichnungen: An vier Stationen in Deutschland - zwei in Baden und zwei in Oberbayern - maß der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen von 20 Grad und mehr.

Start ins neue Jahr bei angenehmen Temperaturen

Demnach steht der Winter als solches fürs Erste nicht auf dem Kalender des blutjungen neuen Jahres. In Bayern werden für den Neujahrstag neben hoher Bewölkung viel Sonne und milde Temperaturen erwartet. Die Sonne zeigt sich ab Mittag und über den Nachmittag hinweg, nur im nördlichen Franken gibt es zeitweise dichtere Bewölkung. Im Voralpenland kann es auch mal 19 Grad warm werden.

Am Montag zeigt sich in Franken höchstens anfangs die Sonne, in Unterfranken wird's dann so langsam regnerisch. Sonst ist es in Bayern den Angaben zufolge nach Auflösung von Nebelfeldern noch heiter.

In der Nacht zum Dienstag ziehen Wolken auf und es regnet zeitweise bis in den Morgen hinein. Wolkenfelder bestimmen auch den weiteren Tag, aber es bleibt meist trocken - aber nicht mehr so mild wie zuletzt.

Überhaupt startet das neue Jahr mit ungewöhnlich milden Temperaturen von bis zu 20 Grad im Südwesten Deutschlands. Für das übrige Deutschland sagte der Deutsche Wetterdienst am Neujahrsmorgen Höchsttemperaturen von bis zu 13 bis 18 Grad voraus.

Dabei soll es im Süden viel Sonnenschein geben. In der Nordwesthälfte ist es dagegen zunächst stark bewölkt bis bedeckt, teils gibt es etwas Regen. Und es bleibt sehr mild: Für den Montag sagt der Wetterdienst Höchstwerte von 9 bis 14 Grad, am Oberrhein und in Sachsen bis zu 16 Grad voraus.

