Wetter für München und Bayern: Amtliche Warnung vor Windböen und viel Regen

Das Wetter in Bayern und München wird zur Mitte der Woche ungemütlich und trist. Der Deutsche Wetterdienst warnt zudem vor Windböen.

München - Nach dem frühlingshaften Jahresbeginn wird es in München und Bayern nun wieder deutlich kühler.

Ein Tief über Dänemark sorgt für Schmuddelwetter und leichtes Hochwasser in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Mittwochmorgen vor Windböen bis 60 Stundenkilometer. Auf den Bergen könne es vereinzelt sogar schwere Sturmböen bis 95 Stundenkilometer geben. Zudem schneite es am Morgen.

Leichtes Hochwasser im Norden Bayerns

Bis in den Vormittag könne es im Bergland und im westlichen Alpenvorland stellenweise Glätte geben, hieß es. Zudem traten mehrere Flüsse im Norden und Osten Bayerns über die Ufer.

Das Wetter wird Bayern noch weiter beschäftigen. Laut DWD ist im Bayerischen Wald oberhalb von 1000 Metern und in den Alpen oberhalb von 800 Metern mit einigen Zentimetern Schnee zu rechnen. In Staulagen in den Berchtesgadener, Chiemgauer und Allgäuer Alpen sind sogar bis zu 25 Zentimeter möglich.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage