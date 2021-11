Wetter für München und Bayern: Am Freitag soll es schneien

Der Winter hält Einzug – auch in München. Zum Wochenende hin dürfte es den ersten Schneefall in der Landeshauptstadt geben.

München - Dick einpacken muss man sich ohnehin schon, wenn man dieser Tage aus dem Haus geht – doch bald soll es nicht nur kalt, sondern auch weiß werden im gesamten Freistaat. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die Nacht zum Freitag erste Schneefälle in Bayern voraus, die in der Früh die Donau erreichen. Auch mit örtlicher Schneeglätte ist zu rechnen, warnt der DWD.

Einen Vorgeschmack auf den Winter gab es in Bayern bereits mit Frost und gebietsweiser Glätte – wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, gab es zunächst jedoch keine größeren Unfälle. Der DWD sagt für Mittwoch in ganz Bayern Frost voraus bei etwa minus fünf Grad.

Schnee am Freitag, Frost am Wochenende?

Am Freitag dürfte es dann vielerorts Schneefall geben oder in tieferen Lagen Schneeregen. Die Temperaturen liegen laut DWD-Vorhersage nur wenige Grad über Null und können bis zum Wochenende auf minus drei Grad absinken.

Dass der Schneefall nach Deutschland komme, daran bestehe "gar kein Zweifel mehr", sagt auch Meteorologe Jan Schenk vom Portal The Weather Channel. Darin stimmten alle Wettermodelle überein. Dem Portal zufolge kann es im Süden Deutschlands 20 Zentimeter Neuschnee geben, im Alpenraum bis Ende der Woche sogar 30 Zentimeter oder mehr.

In München könnte Schnee liegenbleiben

Auch in München dürfte sich der Schnee demzufolge halten, wenn auch eher in Parks, wie es heißt. Die Wetterexperten warnen vor Schneematsch auf den Straßen und vor Glätte – Obacht also beim Autofahren!

Am Samstag zieht dann laut The Weather Channel ein neues Tief aus dem Westen auf, das weiteren Schnee bringt. Bis zum 1. Advent, so prognostizieren die Meteorologen, halte der Winter in vielen Regionen deutschlandweit Einzug – und werde auch erst einmal bleiben.

Höchste Zeit also, sofern noch nicht geschehen, die Winterkleidung und Schlitten aus dem Keller zu holen. Die Zeichen für ein Wochenende voller Winterzauber stehen gut!

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage