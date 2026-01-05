Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST
Es tritt strenger Frost zwischen -9 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -14 °C.
Gefahr durch: mögliche erhebliche Frostschäden; Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien; einfrierende Wasserleitungen. Handlungsempfehlungen: Frostschutzmaßnahmen ergreifen, z.B. Pflanzen abdecken oder Wasser aus Außenleitungen ablassen; längere Aufenthalte im Freien vermeiden
Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche
Gültig vom 05.01.2026 18:00 Uhr bis 06.01.2026 11:00 Uhr