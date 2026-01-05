Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST

05. Januar 2026 - 12:32 Uhr

Es tritt strenger Frost zwischen -9 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -14 °C.

Gefahr durch: mögliche erhebliche Frostschäden; Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien; einfrierende Wasserleitungen. Handlungsempfehlungen: Frostschutzmaßnahmen ergreifen, z.B. Pflanzen abdecken oder Wasser aus Außenleitungen ablassen; längere Aufenthalte im Freien vermeiden

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 05.01.2026 18:00 Uhr bis 06.01.2026 11:00 Uhr