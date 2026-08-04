Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER

04. August 2026 - 20:25 Uhr

Von Süden ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 80 km/h (22 Meter pro Sekunde, 44 kn, Beaufort 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² pro Stunde und Hagel.

Gefahr durch: Blitzschlag (Lebensgefahr!); einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände; vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen; Aquaplaning; Hagelschlag. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen (z.B. in Gebäuden); Gewässer meiden; frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten; Verhalten im Straßenverkehr anpassen; überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) meiden

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 04.08.2026 20:25 Uhr bis 04.08.2026 22:00 Uhr