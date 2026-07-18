Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER

18. Juli 2026 - 15:05 Uhr

Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 90 km/h (25 Meter pro Sekunde, 48 kn, Beaufort 10) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 25 l/m² in kurzer Zeit und Hagel.

Gefahr durch: Blitzschlag (Lebensgefahr!); vereinzelt umstürzende Bäume; herabstürzende Gegenstände; vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen; Aquaplaning; Hagelschlag. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen (z.B. in Gebäuden); Gewässer meiden; Gerüste und frei stehende Objekte (z.B. Leinwände und Bühnen) sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen, wenn möglich, rechtzeitig abbauen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. große Äste, Dachziegel) achten und ggf. Schutz suchen; Verhalten im Straßenverkehr anpassen; überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) meiden

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 18.07.2026 15:05 Uhr bis 18.07.2026 16:00 Uhr