Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER

30. März 2026 - 15:20 Uhr

Von Nordwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20 Meter pro Sekunde, 38 kn, Beaufort 8) und kleinkörnigen Hagel.

Gefahr durch: Blitzschlag (Lebensgefahr!); einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände; Hagelschlag. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen (z.B. in Gebäuden); Gewässer meiden; frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 30.03.2026 15:20 Uhr bis 30.03.2026 16:30 Uhr