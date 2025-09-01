Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER

01. September 2025 - 23:48 Uhr

Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7).

Gefahr durch: Blitzschlag (Lebensgefahr!); umherfliegende leichte Gegenstände; vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen; Aquaplaning. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen (z.B. in Gebäuden); Gewässer meiden; lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; Verhalten im Straßenverkehr anpassen; überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) meiden

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 02.09.2025 00:00 Uhr bis 02.09.2025 01:00 Uhr