Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER

21. August 2025 - 16:58 Uhr

Von Norden ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde.

Gefahr durch: Blitzschlag (Lebensgefahr!); vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen; Aquaplaning. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen (z.B. in Gebäuden); Gewässer meiden; Verhalten im Straßenverkehr anpassen; überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) meiden

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 21.08.2025 16:58 Uhr bis 21.08.2025 18:00 Uhr