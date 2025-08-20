Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER

20. August 2025 - 16:32 Uhr

Es treten einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 20 l/m² und 35 l/m² in 6 Stunden sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) und kleinkörnigen Hagel.

Gefahr durch: Blitzschlag (Lebensgefahr!); umherfliegende leichte Gegenstände; vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen; Aquaplaning; Hagelschlag. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen (z.B. in Gebäuden); Gewässer meiden; lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; Verhalten im Straßenverkehr anpassen; überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) meiden

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 20.08.2025 16:32 Uhr bis 20.08.2025 20:00 Uhr