Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER

20. August 2025 - 15:20 Uhr

Es treten einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) und kleinkörnigen Hagel.

Gefahr durch: Blitzschlag (Lebensgefahr!); umherfliegende leichte Gegenstände; vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen; Aquaplaning; Hagelschlag. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen (z.B. in Gebäuden); Gewässer meiden; lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; Verhalten im Straßenverkehr anpassen; überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) meiden

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 20.08.2025 15:20 Uhr bis 20.08.2025 17:00 Uhr