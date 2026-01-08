Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL

08. Januar 2026 - 20:01 Uhr

Nach bisher beobachteten Neuschneemengen um 5 cm tritt im Warnzeitraum weiterhin Schneefall mit Mengen nochmals zwischen 3 cm und 8 cm auf. Verbreitet wird es glatt.

Gefahr durch: geschlossene Schneedecke, Glätte; eingeschränkte Sichtweite. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen), Verzögerungen und Behinderungen einplanen; unnötige Fahrten im Straßenverkehr vermeiden

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 08.01.2026 20:01 Uhr bis 09.01.2026 01:00 Uhr