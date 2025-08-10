Amtliche WARNUNG vor HITZE

10. August 2025 - 09:39 Uhr

Am Sonntag wird bis zu einer Höhe von 600m eine starke Wärmebelastung erwartet. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von München zu rechnen. Heute ist der 2. Tag der Warnsituation in Folge.

Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.

Höhenstufe: Lagen unter 600 m

Gültig vom 10.08.2025 11:00 Uhr bis 10.08.2025 19:00 Uhr