Amtliche WARNUNG vor GEWITTER

28. August 2026 - 19:10 Uhr

Von Südwesten ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Windböen mit Geschwindigkeiten bis 50 km/h (14 Meter pro Sekunde, 28 kn, Beaufort 7).

Hinweis auf: Blitzschlag (Lebensgefahr!); umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen (z.B. in Gebäuden); Gewässer meiden; lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 28.08.2026 18:56 Uhr bis 28.08.2026 20:00 Uhr