Amtliche WARNUNG vor GEWITTER

18. Juli 2026 - 00:12 Uhr

Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7).

Hinweis auf: Blitzschlag (Lebensgefahr!); umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen (z.B. in Gebäuden); Gewässer meiden; lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 18.07.2026 00:12 Uhr bis 18.07.2026 01:30 Uhr