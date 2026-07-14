Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit ORKANBÖEN, HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL

14. Juli 2026 - 21:03 Uhr

Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis 120 km/h (33 Meter pro Sekunde, 64 kn, Beaufort 12) sowie heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 l/m² pro Stunde und Hagel mit Korngrößen um 4 cm.

Große Gefahr durch: Blitzschlag (Lebensgefahr!); verbreitet umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen, Gerüste und andere, auch große Objekte; herabfallende Äste, Dachziegel und andere, auch große Gegenstände; Schäden an Gebäuden; rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen und Kellern; verbreitet Aquaplaning; mögliche Erdrutsche; Hagelschlag. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen (z.B. in Gebäuden); Gewässer meiden; auf erhebliche Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen/Schließungen einstellen; wenn ausreichend Zeit bleibt: Gegenstände im Freien sichern oder abbauen; ausreichend Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten; alle Fenster und Türen schließen; überflutete und gefährdete Abschnitte meiden; ggf. vorbeugend Hochwasser-Schutzmaßnahmen treffen; bei drohender/bereits bestehender Überflutung Keller sofort verlassen; über Hochwasserlage unter www.hochwasserzentralen.de informieren

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 14.07.2026 21:03 Uhr bis 14.07.2026 22:00 Uhr