Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS

24. November 2025 - 06:49 Uhr

Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz.

Gefahr für Leib und Leben durch: plötzlich gefrierenden Regen. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien und Fahrten vermeiden bzw. Verhalten im Straßenverkehr anpassen; auf Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen/Schließungen einstellen, notfalls Fahrweise anpassen, möglichst volltanken, Decken und warme Getränke mitführen

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 23.11.2025 23:00 Uhr bis 24.11.2025 09:00 Uhr