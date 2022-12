Zwölfte Staffel "Frühling" bringt neue Abenteuer für Simone Thomalla

Schon Anfang Januar können sich Fans von "Frühling" auf sechs neue Abenteuer mit Dorfhelferin Katja Baumann alias Simone Thomalla freuen.

Die zwölfte Staffel der ZDF-Herzkino-Reihe "Frühling" startet am Sonntag, 8. Januar 2023 (20:15 Uhr), wie der Sender bekannt gab. Für Dorfhelferin Katja Baumann, erneut gespielt von Simone Thomalla (57), gibt es demnach sechs neue Abenteuer. In der ZDFmediathek sind die Folgen jeweils eine Woche vor Sendetermin abrufbar.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Neben Simone Thomalla, Kristo Ferkic (24), Johannes Herrschmann (63), Julia Beautx (23) und Jan Sosniok (54) sind in den kommenden Episoden unter anderen Susanne Schäfer (59), Gerd Anthoff (76) und Steffen Groth (48) zu sehen. Regie führten der Mitteilung zufolge Thomas Kronthaler (55), Tom Zenker (51) und Axel Barth nach den Drehbüchern von Autorin und Produzentin Natalie Scharf (56).

Das passiert in den neuen Folgen

Über die erste Episode "Eine Handvoll Zeit" heißt es vom ZDF vorab: Katjas Wanderausflug auf einen Berggipfel endet jäh in schwindelerregender Höhe - gefangen in einer defekten Seilbahngondel mit sechs weiteren Passagieren. In der zweiten Folge "Kleiner Engel, kleiner Teufel" erkennt Katja dann als einzige das Drama einer scheinbar intakten Familie. Die neunjährige Tochter hat geradezu diabolische Seiten. Und in dem dritten Abenteuer "Das Geheimnis vom Rabenkopf" wird Katja mit dem traurigen Schicksal dreier Kinder konfrontiert, die ihrer ganzen Zuneigung und Unterstützung bedürfen. Dabei sollen ihre eigenen Angehörigen, allen voran Adrian (Kristo Ferkic), nicht zu kurz kommen. Die romantischen Stunden mit Tom Kleinke (Jan Sosniok) geben Katja Kraft, all die großen Herausforderungen zu meistern.

Thomalla seit Anfang an dabei

Simone Thomalla ist bereits seit Erstausstrahlung im Juni 2011 in der ZDF-Filmreihe "Frühling" in der Hauptrolle der Dorfhelferin Katja Baumann zu sehen, die Familien in Notsituationen unterstützt. Bisher liefen 37 Episoden der TV-Show. Staffel elf wurde Anfang dieses Jahres ausgestrahlt.