Zieht Rafi Rachek ins "Promi Big Brother"-Haus?

Die Gerüchteküche brodelt weiter: Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer Rafi Rachek soll Anfang August ins "Promi Big Brother"-Haus einziehen.

Wird Rafi Rachek (31) sich ins "Promi Big Brother"-Abenteuer stürzen? Der Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer soll dieses Jahr in den TV-Container ziehen. Rachek wurde durch seine Teilnahme an der RTL-Kuppelshow und durch eine Beziehung mit Reality-TV-Star Sam Dylan (30) bekannt. Das Paar gab im Mai dieses Jahres seine Trennung bekannt.

"Ich habe mich von Rafi getrennt", schrieb Dylan Ende Mai in einem Statement, das er in einer Instagram Story veröffentlichte. Rachek gab als Grund für das Liebes-Aus an, dass das Paar in der Pandemie zu viel Zeit in der kleinen gemeinsamen Wohnung verbracht habe, was zu oft zu Streitigkeiten geführt habe.

Das Paar machte im Dezember 2019 seine Beziehung öffentlich. Rachek outete sich im Herbst 2019 im Rahmen der RTL-Kuppelshow "Bachelor in Paradise" als homosexuell. Zuvor nahm er 2018 als Kandidat am Datingformat "Die Bachelorette" teil. Dylan war 2019 in der ersten Staffel von "Prince Charming" zu sehen. Im Sommer 2020 war er Teilnehmer bei "Kampf der Realitystars" und stellte sich dem "Promiboxen". Anfang 2021 war er zudem Kandidat von "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow".

Wer sind die neuen "PBB"-Bewohner?

Ab dem 6. August wird die neunte Staffel "Promi Big Brother" live um 20:15 Uhr in Sat. 1 zu sehen sein. Die neuen Bewohner sind von Sat.1 noch nicht offiziell vorgestellt worden. Die "Bild"-Zeitung hatte in den vergangenen Wochen jedoch spekuliert, wer in das TV-Haus einziehen könnte. Es fielen unter anderem die Namen von "Bachelorette"-Kandidat Philipp Stehler (33), den "Goodbye Deutschland"-Stars René Zierl und Danni Büchner (43), Antiquitätenhändler Paco Steinbeck (46) oder Ballermann-Star Melanie Müller (33). Ex-Sportreporter Werner Hansch (82) ging 2020 am Ende als Sieger hervor.