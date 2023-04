Wiedersehen mit den "The Walking Dead"-Stars in New York

Fünf Monate nach dem Finale der erfolgreichen Zombie-Serie "The Walking Dead" haben sich die Schauspieler bei einem Event in New York wiedergetroffen. Mit ihrer Reunion warben sie für die drei Spin-Off-Serien, die 2023 und 2024 starten sollen.

Jeffrey Dean Morgan (von links), Danai Gurira, Norman Reedus, Lauren Cohan und Andrew Lincoln trafen sich beim "AMC Networks UpFronts"-Event im Lincoln Center in New York wieder.

Überraschung auf dem roten Teppich: Beim "AMC Networks UpFronts"-Event posierte der Cast der Serie "The Walking Dead" gemeinsam für die Fotografen. Fünf Monate nach dem Finale kamen die Stars Jeffrey Dean Morgan (56), Danai Gurira (45), Norman Reedus (54), Lauren Cohan (41) und Andrew Lincoln (49) in New York wieder zusammen.

Drei Spin-Off-Serien kommen

Mit dieser Reunion auf der Veranstaltung des "The Walking Dead"-Senders AMC warben die Stars für drei Spin-Off-Serien. Sie sollen 2023 und 2024 Premiere feiern. Norman Reedus, der Daryl Dixon spielt, gab nach der Gala wartenden Fans Autogramme. , leistete ihm dabei seine Kollegin Clémence Poésy (40) Gesellschaft. Die Französin wird in der Spin-off-Serie "The Walking Dead: Daryl Dixon" zu sehen sein.

Das Finale war nicht das Ende

Das große Finale der elften und letzten Staffel von "The Walking Dead" flimmerte am 20. November 2022 über die Bildschirme des US-Kanals AMC. In Deutschland zeigte der Streamingdienst Disney+ den Abschluss der Erfolgsserie. Das Ende der Originalserie, mit der im Jahr 2010 alles begann, bedeutet aber nicht das Ende des Franchises. AMC will den Fans noch viele Geschichten aus dem Zombie-Universum bieten. In den drei Spin-off-Serien werden Geschichten über "The Walking Dead"-Hauptfiguren weitererzählt. Hinzu kommt das bald in seine finale Staffel gehende erste Spin-off "Fear the Walking Dead" (seit 2015) und eine Fortsetzung der Anthologie-Serie "Tales of the Walking Dead".