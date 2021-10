"Wetten, dass..?": Thomas Gottschalk begrüßt Helene Fischer und ABBA

Gemunkelt wurde es schon, jetzt steht fest: Helene Fischer wird bei Thomas Gottschalk zu Gast sein und bei "Wetten, dass..?" auftreten. Auch auf ABBA können sich die Zuschauer freuen.

Thomas Gottschalk präsentiert am Samstag, 6. November 2021, 20.15 Uhr, im ZDF live aus der Messehalle in Nürnberg mit "Wetten, dass..?" ein TV-Highlight.

Thomas Gottschalk (71) präsentiert am 6. November (20:15 Uhr, ZDF) live aus der Messehalle in Nürnberg eine Sonderausgabe "Wetten, dass..?". Und wie in der Vergangenheit begrüßt er dabei hochkarätige Gäste auf seiner Couch. Angekündigt wurde nun der Besuch von ABBA. Die schwedische Gruppe feiert nach 40 Jahren ihr Comeback: Björn Ulvaeus (76) und Benny Andersson (74) sollen in der ZDF-Show darüber berichten.

Dass Helene Fischer (37) in die Gottschalk-Show kommt, wurde schon gemunkelt. Jetzt verkündete der Sender, dass die Sängerin mit einem Auftritt einen Titel aus ihrem aktuellen Nummer-eins-Album präsentieren wird. Rocklegende Udo Lindenberg (75) & Das Panikorchester werden ebenfalls dabei sein und ihren neuen Song "Kompass" vorstellen.

Als Wettpaten und -patinnen sind unter anderen die Moderatoren Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (38) sowie Heino Ferch (58) und Schauspielkollegin Svenja Jung (28) mit von der Partie. Außerdem wurden weitere Überraschungsgäste angekündigt. Gottschalks frühere Co-Moderatorin Michelle Hunziker (44) ist ebenfalls wieder dabei.

Baggerwette darf nicht fehlen

Die Außenwette wird von Giovanni Zarrella (43) moderiert. Dabei sollen Feuerwehrleute aus der Nähe Hamburgs gegen "einen vermeintlich unbezwingbaren Gegner aus Österreich" ins Rennen gehen. Zudem erklärte das ZDF über die Wetten: "Baggerprofi Andi Stolz und Dachdeckermeisterin Niél Braun wissen, dass man für eine Baggerwette im richtigen Moment zuschnappen muss und beeindrucken dabei mit Geschick und exaktem Timing. Dartspieler Leon Krampe setzt alles auf eine Karte und hofft dabei auf den großen Wurf. Bei Parson Russel Terrier Uno dreht sich alles um die richtige Tonne. Dieser clevere Hund kann etwas, womit sich viele Menschen im Alltag schwertun. Die Schwestern Karolina Gärtner und Martina Cömlek werden Musik-Hörgewohnheiten gegen den Strich bürsten, und der achtjährige Emil Romes stellt bei einer U-Bahnfahrt alles auf den Kopf."

Am 14. Februar 1981 ging die Samstagabendshow "Wetten, dass..? zum ersten Mal auf Sendung. Im September 1987 übernahm Gottschalk vom Showerfinder Frank Elstner (79) das Format und moderierte es mit Unterbrechung bis 2011. Die Ausstrahlung der Sondersendung war bereits für November 2020 geplant, wurde aufgrund der Corona-Pandemie dann aber verschoben.