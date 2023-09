"Unter uns": Das ist der Neuzugang Maxim Agné

Maxim Agné ist ab Anfang Oktober bei "Unter uns" zu sehen. Seine Rolle Henry Gerlach muss einem bekannten Gesicht der Schillerallee in einer lebensbedrohlichen Lage helfen.

Maxim Agné (geb. 1986) ist der Neue bei "Unter Uns" (montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL oder ). Der Schauspieler wird ab dem 2. Oktober (Folge 7217) in die Rolle des Bombenentschärfers Henry Gerlach schlüpfen. "Meine Mission ist es, es nicht zum Knall kommen zu lassen, würde ich sagen", erklärt der Neuzugang in einem Statement. Denn die Rolle des Easy (Lars Steinhöfel, 37) befinde sich "mit dem Fuß auf einer Tretmine und hat dementsprechend Todesangst. Da komme ich ins Spiel. Man darf gespannt sein". Doch wie kommt Henry Gerlach überhaupt in die Schillerallee?

Gefahr durch Tretmine

Er wird laut Ankündigung als Kampfmittelabwehrspezialist von "Huber-Bau" in Köln engagiert und nutzt gleichzeitig die Chance, seinem alten Bundeswehr-Kumpel David Junker (Diego Seyfarth, 38) einen Besuch abzustatten. Bei seinem Job, bei dem Gerlach ein großes Baugelände von Kampfmitteln räumen soll, droht eine Tretmine zu explodieren, auf der ausgerechnet Easy steht. Der Bombenentschärfer versucht, ihm aus der lebensbedrohlichen Lage zu helfen.

Ebenso wird der Neuzugang Teil der großen "Unter uns"-Eventwoche "Vertrau mir - Ich bin dein Mörder" sein (Ausstrahlung vom 6. bis 10. November). "Auch hier wird es explosiv, denn die Schillerallee muss evakuiert werden", verrät Agné. Der Schauspieler fühle sich "sehr, sehr wohl" am "Unter Uns"-Set, wie er weiter erklärt. "Ich habe hier Kollegen getroffen, die auch gute Freunde werden könnten. Das halte ich für etwas sehr Besonderes."

Der Halbösterreicher Maxim Agné studierte Schauspiel in Berlin und war unter anderem auf Theaterbühnen in Berlin, Stuttgart und Cottbus unterwegs. Im TV übernahm er unter anderem Rollen im "GZSZ"-Spinoff "Sunny - Wer bist du wirklich?" und weiteren Serien wie "Alles was zählt", "Lindenstraße" oder "WaPo Berlin".