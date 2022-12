Tierschutzorganisation PETA verleiht "Bauer sucht Frau" Negativpreis

Auch in der 18. Staffel der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" bekamen die Zuschauer wieder idyllische Bauernhof-Romantik präsentiert. Doch die Tierschutzorganisation PETA sieht die Sendung kritisch und verleiht ihr nun den Negativpreis "Speziesismus des Monats".

Die Tierschutzorganisation PETA verleiht der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" den Negativpreis "Speziesismus des Monats". "In der letzten Staffel gab sich 'Bauer sucht Frau' besonders divers. Doch wird die Diskriminierung von Tieren, die einzig zum menschlichen Nutzen gehalten werden, eiskalt wegignoriert", begründet Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin und Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie bei PETA die Entscheidung. "Denn in der Realität werden unseren qualgezüchteten Mitgeschöpfen in der Landwirtschaft meist bis zu ihrem Tod im Schlachthaus krankmachende Höchstleistungen abverlangt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Weiter kritisierte Kainz: "Streicheleinheiten, putzige Tiernamen und Verniedlichungen stehen im Widerspruch dazu, dass wahre tierische Interessen kaum ernst genommen werden". Durch die Auszeichnung als "Speziesismus des Monats" November hoffe man nun, "die Redaktion des Formats dazu zu bewegen, Tiere in der Show kritisch abzubilden".

Der Negativpreis wurde erstmals im September vergeben

PETA zeichnet seit September 2022 monatlich Personen, Unternehmen oder Produkte, die sich als besonders speziesistisch und tierfeindlich gezeigt haben, mit dem Negativpreis "Speziesismus des Monats" aus. Vor "Bauer sucht Frau" waren und "ausgezeichnet" worden.

Die 18. Staffel der beliebten Kuppelshow endete im November. Elf Bauern und eine Landwirtin traten an, um die große Liebe zu finden.