Thriller-Serie "Then You Run" nach deutscher Romanvorlage

Neuer Stoff für Serienfans: Ab 7. Juli geht "Then You Run" an den Start. Die Sky-Original-Serie basiert auf einer deutschen Roman-Vorlage.

06. Juli 2023 - 10:15 Uhr | (ae/spot)

In der britischen Miniserie "Then You Run" geht es um vier Freundinnen, die plötzlich in ein gefährliches Abenteuer verwickelt werden. © © Sky UK Ltd

Die britische Thriller-Serie "Then You Run" startet am Freitag (7. Juli) auf Sky und auf dem Streamingdienst Wow. Im Mittelpunkt der achtteiligen Miniserie stehen vier Freundinnen aus London, die ins Visier gefährlicher Krimineller geraten. Die Story basiert auf dem deutschen Roman "Du" von Zoran Drvenkar, der 2010 erschienen ist. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Der Inhalt Darum geht es: Die vier Teenagerinnen Tara (Leah McNamara), Ruth (Yasmin Monet Prince), Stink (Vivian Oparah) und Nessi (Isidora Fairhurst) wollen eigentlich nur einen Sommerurlaub in den Niederlanden verbringen. Doch als plötzlich Taras Vater tot aufgefunden wird, beginnt für die Freundinnen eine gefährliche Flucht quer durch Europa. Bei sich haben sie nämlich drei Kilo Heroin, auf das es Taras Onkel Reagan (Richard Coyle) abgesehen hat. Der ist ein berüchtigter Gangster - aber stellt nicht die einzige Gefahr für die Mädchen dar. Denn auch ein Serienmörder ist unterwegs. Die Darstellerinnen Die Schauspielerin Isidora Fairhurst feiert mit dieser Serie ihr TV-Debüt. Die anderen drei Hauptdarstellerinnen haben bereits einige Serien-Erfahrungen. Die Irin Leah McNamara (26) spielte etwa in "Vikings" mit. Die britische Schauspielerin Vivian Oparah (26) wurde mit ihrer Rolle Tanya Adeola im "Doctor Who"-Spin-off "Class" bekannt; Britin Yasmin Monet Prince (27) spielte in der Actionserie "Hanna". "Then You Run" ist ab 7. Juli immer freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. Auf dem Streamingdienst Wow steht die komplette Staffel zum Abruf bereit. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de