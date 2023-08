Thomas Gottschalk verrät seine Gründe für das "Wetten, dass..?"-Aus

Die Ära "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk findet im November ihr definitives Ende. Jetzt meldete sich die TV-Legende zu Wort und erklärte die Gründe für das Aus. Er habe selbst den Stecker gezogen...

Entertainer Thomas Gottschalk (73) hat sich . In einem langen Post gab er zunächst bekannt, dass es sein Entschluss gewesen sei, "den Stecker zu ziehen". Ihm falle das nicht leicht, aber: "Die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei." Er selbst sei dankbar, dass er diese erleben und mitgestalten durfte.

"Bevor mir ein Autor vor der Show die Gags aufschreibt und man mir einen Stecker ins Ohr bastelt, über den mir ein Redakteur ständig 'Shitstorm-Warnungen' durchgibt oder mir erklärt, welcher 'Celebrity' da gerade neben mir sitzt, mache ich mich vom Hof", so Gottschalk über die Gründe seiner Entscheidung. Dennoch bedeute das nicht einen kompletten Abschied vom Bildschirm, er glaube immer noch "an die Kraft des Fernsehens".

Erst letzte Woche habe er neben Leonardo DiCaprio (48) in einem Beach-Restaurant auf Ibiza gesessen, der auch schon auf seiner "Wetten, dass..?"-Couch Platz genommen habe. Auch solche Superstars müssten wissen: "Irgendwann wird ein anderer Star seinen Platz am Beach bekommen. Da muss jeder durch!"

Bei der letzten Ausgabe von "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk am 25. November wird seine langjährige Co-Moderatorin Michelle Hunziker (46) nicht mit von der Partie sein. Auch dazu äußerte sich Gottschalk, ohne genaue Gründe für ihre Abwesenheit zu nennen: "Der ein oder andere wird sie in meiner letzten Ausgabe von 'Wetten, dass..?' vermissen und dabei vielleicht vergessen, dass ich es war, der sie damals in die Show geholt hat und dass das ZDF sie mir keineswegs als 'betreuende Nachtschwester' an die Seite gestellt hat, weil ich nicht mehr wusste, wo's lang ging." Hunziker sei ihm ans Herz gewachsen und da werde sie immer einen Platz haben.

Er habe sie auch für die letzte Show eingeladen, und wenn auch nur, um sich mit einem Blumenstrauß bei ihr für die gemeinsame Zeit zu bedanken. Und direkt an seine Kollegin gerichtet, schreibt Gottschalk: "Michelle, falls du das liest, die Einladung steht!"

Wie geht es mit "Wetten, dass..?" weiter?

"Wetten, dass..?" war ursprünglich Ende 2014 eingestellt worden. Fast sieben Jahre später, im November 2021, kehrte das Format zurück. Das eigentlich einmalige Comeback des Show-Klassikers war mit seinen fast 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern an heimischen Geräten jedoch so erfolgreich, dass das ZDF nicht umhinkam, weitere Ausgaben einzuplanen. 2022 folgte eine zweite Show mit Gottschalk, 2023 nun die dritte.

Ob und wie das Format fortgesetzt wird, steht derzeit noch in den Sternen. In einem Statement des ZDF zum Aus von Gottschalk wurde diese Frage nicht erörtert. sagte die Programmdirektorin Nadine Bilke lediglich: "Wir freuen uns sehr auf die letzte große 'Wetten, dass..?'-Show mit Thomas Gottschalk."