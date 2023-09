"The Super Models": Cindy Crawford und Co. blicken zurück

Die 90er-Jahre waren das Jahrzehnt der Supermodels. Vier der bekanntesten - Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington - beleuchten jetzt in der Apple-TV+-Dokureihe "The Super Models" ihre unglaublichen Karrieren von allen Seiten.

Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell und Christy Turlington (v.l.n.r.) sind die Protagonistinnen in der Apple-TV+-Serie "The Super Models".

Wunderschön und glamourös, aber unnahbar und unantastbar. In den 90er-Jahren erblickte eine neue Spezies von Frauen das Licht der Welt: die sogenannten Supermodels. Vier der wohl bekanntesten geben jetzt in der neuen Apple-TV+-Dokureihe "The Super Models" (ab 20. September verfügbar) tiefe Einblicke in ihre Vergangenheit und Gegenwart. In insgesamt vier Folgen können Zuschauer in den Glamour-Kosmos der Model-Ikonen Naomi Campbell (53), Cindy Crawford (57), Linda Evangelista (58) und Christy Turlington (54) eintauchen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Der Filmemacher und Oscarpreisträger Roger Ross Williams (61, "Music by Prudence") und seine Kollegin Larissa Bills beleuchten in "The Super Models" den ungefilterten Werdegang ihrer Protagonistinnen - mit allen Höhen und Tiefen, die die Modewelt zu bieten hat. So werden Archivaufnahmen immer wieder durch aktuelle Interviews der Models unterbrochen, in denen die ehemaligen Supermodels einen tiefen Blick hinter die Kulissen der Laufstege garantieren. Campbell spricht etwa offen über strukturellen Rassismus in der Modebranche der 90er-Jahre. Turlington über ihre schwere persönliche Zeit nach dem Tod ihres Vaters oder Evangelista über ihre Brustkrebserkrankungen.

Darum geht es in den vier Folgen von "The Super Models"

Was alle vier Damen vereint: Sie kamen in den 80er-Jahren in New York zusammen, um sich ihren Weg zu bahnen und in den Model-Olymp aufzusteigen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Laufstege, wurden die Models berühmter und gefragter als die Marken und Designer, für die sie arbeiteten. Heute stehen Campbell, Crawford, Evangelista und Turlington ikonisch als Vorbilder und Leitmotive für die gesamte Model-Industrie, die ihren Einfluss bis heute positiv einbringen.

Unterteilt ist Serie "The Super Models" in insgesamt vier Episoden von jeweils rund einer Stunde Laufzeit. Der erste Teil, "Der Look", zeigt die ersten Gehversuche der vier späteren Superstars vor einer Kamera in den 80er-Jahren. Folge zwei, "Der Ruhm", beleuchtet die anschließende Zusammenarbeit mit den Größten der weltweiten Modebranche. Die dritte Episode, "Die Macht", erzählt, wie sich die vier Frauen zu weltweiten Promi-Phänomenen entwickelten. Und der letzte Abschnitt, "Das Vermächtnis", zeigt, wie sich ihre Rolle nach ihrer Blüte als Unternehmerinnen, Aktivistinnen und Mütter auch im Licht des Älterwerdens verändert hat.