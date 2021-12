"The Masked Singer": Diese drei Stars trällerten im Weihnachtsspecial

Im ersten Weihnachtsspecial von "The Masked Singer" trafen drei maskierte Promis auf der Bühne aufeinander. Am Ende hatten das Rentier und das Geschenk aber keine Chance gegen die Gans.

An der Weihnachtsgans war auch bei "The Masked Singer" kein Vorbeikommen.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist bei ProSieben die erste Sonderausgabe der Erfolgsshow "The Masked Singer" gestiegen. Ganz im Zeichen des Fests aller Feste wurden in "The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow" drei Promis in passende Kostüme gesteckt - genauer gesagt in ein Geschenk, ein Rentier und eine drollige Weihnachtsgans. Gleich zu Beginn wurde deutlich, dass das Federvieh das größte musikalische Talent in sich trug.

Als dreiköpfige Jury fungierten einmal mehr Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48), unterstützt wurden sie von Andrea Sawatzki (58). Als erstes musste sich am Abend das Rentier demaskieren. Darunter kam eine Allzweckwaffe von ProSieben zum Vorschein: Moderator und Mister-Oscar Steven Gätjen (49).

Das Geschenk überrascht alle

Für eine handfeste Überraschung sorgte das Auspacken des Geschenks wenig später. Denn die Person, die sowohl mit "Dont You (Forget About Me)" als auch "Ave Maria" zu überzeugen wusste, war doch glatt Ballermann-Gröler Mickie Krause (51). Der freute sich sogleich, dass er durch die Show die Gelegenheit bekam, eine andere musikalische Facette von sich zu präsentieren, als "10 nackte Friseusen".

Blieb nun also nur noch die Frage, welche professionelle Sängerin sich unter dem Siegerkostüm versteckte. In den Raterunden der Jury fiel in der Tat der korrekte Name: Kurz nachdem sie das Ende ihrer Liebesbeziehung zu Schauspieler Oliver Wnuk (45) , sang sich Yvonne Catterfeld (42) in die Herzen der Zuschauer. Allerdings handelte es sich bei dem Weihnachtsspecial um eine Aufzeichnung.

