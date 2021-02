"The Masked Singer": Der Leopard als Meister der Illusion

Der Leopard geht als Meister der Illusion bei "The Masked Singer" ins Rennen. Neun Kostüme stehen jetzt bereits für die neue Staffel der ProSieben-Show fest.

Der Sender ProSieben hat erneut ein Kostüm der kommenden, vierten Staffel von "The Masked Singer" enthüllt: Der Leopard wird Mitte Februar ins Rennen um den Sieg gehen. Die elegante Raubkatze, die sich gerne im Verborgenen bewege, soll die Zuschauer in seine einzigartige Welt der Illusion mitnehmen, heißt es. Für den riesigen Umhang, der allein sechs Kilo wiege, seien insgesamt 20 Meter Stoff verarbeitet worden. Das Fell wurde mit unzähligen Pailletten in Handarbeit beklebt.

Am Dienstag, den 16. Februar, geht es um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn in die neue Runde. Unter den insgesamt zehn Masken befinden sich Promis, die in der Show singen werden. Die Zuschauer und das Rateteam - bestehend aus Rea Garvey (47), Ruth Moschner (44) und einem wechselnden Gast - rätselt, wer sich unter den Kostümen befindet. Matthias Opdenhövel (50) ist als Moderator erneut mit im Boot.

Außer dem Leoparden stehen bereits der Dinosaurier, das Einhorn, der Flamingo, das Küken, der Monstronaut, das Quokka, die Schildkröte und der Stier fest. Ein Kostüm muss also noch bekannt gegeben werden.