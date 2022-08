"The Kelly Family - Die Reise geht weiter": Dann startet die neue Doku

In "The Kelly Family - Die Reise geht weiter" schwelgt die berühmte Familienband in Erinnerungen. RTLzwei zeigt die fünf Folgen der neuen Doku ab Anfang September.

In der Doku-Reihe "The Kelly Family - Die Reise geht weiter" unternimmt die Kelly Family eine Zeitreise und fährt mit dem berühmten Familien-Bus quer durch Europa. RTLzwei zeigt das Format ab 5. September immer montags um 20:15 Uhr. Mit der Reise per Bus will die Band in Erinnerungen schwelgen und das Familiengefühl stärken. Im November 2022 geht die Gruppe zudem auf Tour und will den Trip zur Vorbereitung nutzen.

Emotionale Reise nach Irland

Mit dabei sind Kathy (59), Patricia (52), Joey (49), Jimmy (51), John (55), Paul (58) und Caroline (60), die sich mit dem original Kelly-Doppeldeckerbus auf den Weg machen und Stationen ihres Straßenmusiker-Lebens oder Auftrittsorte abfahren. Während der Reise wird die Familie auch auf Weggefährten treffen. Sie machen unter anderem Halt in Paris, Rom, Wien und Dublin, wo sie sich auf die Suche nach ihren irischen Wurzeln machen und gemeinsam das Grab ihres Vaters besuchen. In Spanien endet der Roadtrip zudem am Grab von Mutter Barbara.

The Kelly Family gehen ab November auf große Arena-Tour unter dem Titel "The Kelly Family - Die Mega Christmas Show" samt dazugehörigem Album. Im Dezember 2021 erklärte Patricia Kelly im Gespräch mit spot on news: "Natürlich freue ich mich jetzt schon sehr. Ich bin immer glücklich, wenn ich mit meinen Geschwistern zusammen bin und mit ihnen arbeiten kann. Wir sind alle verrückt und zanken immer mal, aber es ist großartig, mit ihnen zusammen zu sein. Vor allem auf Tour."