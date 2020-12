"The Empress": Das ist das Kaiserpaar für die Sisi-Serie auf Netflix

Die Geschichte der Kaiserin von Österreich wird neu erzählt: Netflix nimmt sich mit der Serie "The Empress" der Liebesgeschichte von Sisi und Kaiser Franz Joseph an. Devrim Lingnau und Philip Froissant übernehmen die Hauptrollen.

Die Hauptrollen für die neue Netflix-Serie über Kaiserin "Sisi" sind gefunden: Devrim Lingnau (22) und Philip Froissant (26) spielen das Kaiserpaar in der deutschen Produktion, wie eine Pressemitteilung ankündigt. Lingnau war zuletzt in der Buchverfilmung in einer Hauptrolle zu sehen, Froissant ist demnächst Teil des Netflix-Thrillers "Schwarze Insel".

Die sechsteilige Serie über Elisabeth von Österreich trägt den Titel "The Empress". Die Produktion beginnt im Frühjahr 2021, die Ausstrahlung über den Streamingdienst soll im Frühjahr 2022 starten. Die sechs Episoden unter der Regie von Katrin Gebbe (37, "Tatort") und Florian Cossen (41, "Das Lied in mir") drehen sich um die ersten Monate Sisis am Wiener Hof und ihre Liebesgeschichte mit Kaiser Franz Joseph. Showrunnerin Katharina Eyssen (37) kündigt an, die "bewegende Geschichte der Kaiserin Elisabeth für ein heutiges Publikum zu erzählen. Einem modernen Frauenbild entsprechend."

So soll die Figur der Sisi als intelligent, leidenschaftlich und rebellisch dargestellt werden, während Kaiser Franz Joseph als ambivalenter Herrscher auftritt, "dessen Konflikte aktueller sind denn je." Die Pressemitteilung verspricht weiter "Eifersucht, Intrigen und Machtkämpfe hinter den Kulissen des Habsburger Hofes". Zudem wird es um die aufkommende Frage nach der Freiheit des Volkes gehen. Die Serie könnte damit - ähnlich wie aktuell "The Crown" - sowohl ein neues Publikum ansprechen als auch Fans der beliebten aus den 50ern begeistern. Darin verkörperte die erst 17-jährige Romy Schneider (1938-1982) die Kaiserin und wurde an der Seite von Karlheinz Böhm (1928-2014) zum Star.