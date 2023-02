"The Blacklist" wird nach Staffel zehn eingestellt

Bald ist Schluss mit der erfolgreichen Krimiserie "The Blacklist": Wie der US-Sender NBC bekannt gab, wird die jetzt kommende zehnte Staffel auch gleichzeitig die letzte sein.

James Spader wird nach der kommenden Staffel "The Blacklist" nicht mehr in seiner Paraderolle des Red Reddington zu sehen sein.

Raymond "Red" Reddington hängt seinen berühmten Hut an den Nagel. Wie der US-Sender NBC verkündet, wird die kommende zehnte Staffel von "The Blacklist" auch gleichzeitig die letzte sein. Die Krimiserie mit James Spader (62) in der Hauptrolle wird eingestellt. Gründe für diese Entscheidung wurden nicht mitgeteilt. Spekulationen um ein baldiges Ende gibt es allerdings bereits seit Staffel acht. Damals verkündeten sowohl Co-Hauptdarstellerin Megan Boone (39) und Co-Showrunner Jon Bokenkamp (49) ihren Abschied.

In Statements bedankten sich die Verantwortlichen bei der gesamten Crew, aber vor allem auch bei Spader und den Fans der Serie. Man könne es kaum erwarten, wie sich Spaders Charakter Reddington in der letzten Staffel "endgültig vor den Zuschauern verbeugt". Man schätze die treue Fangemeinschaft, die diese "wunderbare Reise" mitgemacht haben. Die unvorhersehbaren Wendungen des Plots hätten eine legendäre Fernsehserie hervorgebracht, die ein weltweites Publikum unterhalten habe.

Bislang knapp 200 Folgen von "The Blacklist" ausgestrahlt

In der letzten Staffel von "The Blacklist" wird Reddington enttarnt und seine Rolle als FBI-Informant aufgedeckt. Ehemalige Kontrahenten verbünden sich gegen ihn und starten einen Rache-Feldzug. Bislang wurden 196 Episoden in insgesamt neun Staffeln seit 2013 ausgestrahlt. Bis auf die siebte Staffel (19) bestehen alle weiteren Staffeln aus 22 Folgen. Alle neun Staffeln sind beim Streamingdienst Netflix abrufbar.