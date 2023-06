"Sturm der Liebe"-Zuwachs: Yeliz Simsek sucht am Fürstenhof ihr Glück

Der Fürstenhof bekommt bald Zuwachs: Schauspielerin Yeliz Simsek stößt zu "Sturm der Liebe" und spielt die Cousine einer Figur, die dort erst vor Kurzem ihr Glück fand.

Eine Ceylan ist Anfang Mai 2023 gegangen, eine andere steht bei "Sturm der Liebe" derweil schon in den Startlöchern: Schauspielerin Yeliz Simsek (33) wird bald dem berühmten Fürstenhof einen Besuch abstatten. Sie wird die Cousine der Serienfigur Shirin Ceylan spielen, die in den Staffeln 17 bis 19 von Merve Çakir (29) verkörpert wurde und unlängst ihr Hochzeitsglück fand.

Genau das wird dafür sorgen, dass die neue Figur Lale Ceylan überhaupt erst beim Fürstenhof aufschlägt. Denn nachdem Shirin und ihr Gatte Gerry (Johannes Huth, 34) auf den gemeinsamen Flitterwochen beschließen, nicht mehr ins beschauliche Bichlheim zurückzukehren, will Lale dort eigentlich nur einige Sachen für ihre Cousine abholen.

Doch wie immer kommt alles anders als zunächst geplant. Spontan beschließt die junge Frau, als Ersatz für Max Richter (Stefan Hartmann, 33) den vakanten Job als Fitnesstrainerin zu übernehmen. Was der Powerfrau am Fürstenhof dabei schnell bewusst wird: Mehr als nach dem neuen Job sehnt sie sich insgeheim nach der großen Liebe - eine, wie ihre Cousine sie dort fand.

Noch im Juli soll es so weit sein

"Ich liebe die Rolle der Lale und bin sehr glücklich, dass ich sie spielen darf", schwärmt Simsek über ihre Figur. "Lale ist flippig und bringt als Fitnesstrainerin frischen Wind an den 'Fürstenhof'". Bis die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer sie kennenlernen dürfen, geht allerdings noch etwas Zeit ins Land: Simsek ist ab Folge 4.068 Teil der "Sturm der Liebe"-Familie. Planmäßig soll die Episode am 27. Juli 2023 ausgestrahlt werden.

Wem der Name Yeliz Simsek noch nichts sagt: Die gebürtige Kölnerin wirkte schon in diversen Film- und Serienproduktionen mit. Ihr Kinodebüt feierte sie vor knapp zehn Jahren in der Komödie "Macho Man" mit Christian Ulmen (47) und Aylin Tezel (39). Auch in den beiden "Tatort"-Ausgaben "Sturm" (2016) und "Niemals ohne mich" (2019) wirkte sie schon mit, ebenso wie im "Traumschiff"-Ableger "Kreuzfahrt ins Glück" im Jahr 2022.