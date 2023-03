Starkbierprobe am Nockherberg 2023: Das gibt es im Fernsehen nicht zu sehen

Nach dreijähriger Pause findet am Nockherberg wieder die Starkbierprobe mit Singspiel und Derblecken statt. Prominenz aus Gesellschaft und Politik feiern zusammen, vor den heimischen Fernsehen schauen viele Fans zu. Doch was gibt es im TV nicht zu sehen, was passiert hinter den Kameras? Die AZ schaut sich für Sie vor Ort um.

03. März 2023 - 18:32 Uhr, aktualisiert am 03. März 2023 - 20:11 Uhr | AZ

Der Fastenprediger Maximilian Schafroth (l), die Teilnehmer des Singspielteam Stefan Betz (2.v.r.) und Richard Oehmann (r), sowie der Paulaner-Geschäftsführer Andreas Steinfatt (2.v.l.). © Peter Kneffel/dpa

2023 darf auf dem Nockherberg endlich wieder live mit und über Politiker gelacht werden, denn die Starkbierprobe findet nach zwei coronabedingten Ausfällen und einer digitalen Ausgabe endlich wieder live vor Ort statt. Die Fastenpredigt hält erneut Maxi Schafroth, neu dabei ist Thomas Unger. Er übernimmt im Singspiel die Rolle des Markus Söder. Doch was passiert eigentlich hinter den Kulissen und abseits der Kameras? So schaut es bei der Starkbierprobe am Nockherberg hinter den Kulissen aus Ungewohnte Einblicke bieten sich vor dem offiziellen Start des Singspiels am Nockherberg. Hinter den Kulissen wird gearbeitet, Schauspieler und Mitarbeitende wuseln durch das Set. Wer schon immer mal wissen wollte, wie es hinter der Bühne aussieht, bekommt hier einen kleinen Eindruck: So schaut es bei der Starkbierprobe am Nockherberg hinter den Kulissen aus. © AZ Diesen Blickwinkel am Nockherberg bekommen TV-Zuschauer meist nicht zu sehen. © AZ Mitten in Fastenpredigt: Regine Sixt kommt zu spät Eigentlich dürfen die Zuschauer im Nockherberg ihren Platz nicht mehr verlassen, sobald das Programm gestartet hat. Doch was ist, wenn man zu spät kommt? Zumindest bei Promis wird dabei eine Ausnahme gemacht, wie es scheint. Regine Sixt hat den Auftakt der Fastenpredigt verpasst, doch Paulaner lässt sie trotzdem rein und sucht der Unternehmerin noch ein schönes Plätzchen. Söder-Ehefrau Karin präsentiert Glitzer-Dekolleté – Claudia Roth in Läster-Laune Natürlich erweist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder dem Nockherberg 2023 die Ehre. Mit dabei hat er seine Ehefrau Karin, die stilecht in bayerischer Tracht erscheint – mit Glitzer im Dekolleté. "Mit einem Dirndl ist man immer gut angezogen. Nervös bin ich gar nicht. Ich freue mich sogar sehr auf den Abend", erklärt sie ihre Vorfreude auf den Abend. Söder-Ehefrau Karin glänzt neben ihrem Politiker-Ehemann im Dirndl. © AZ Claudia Roth scheint die Aufmachung von Karin Baumüller-Söder jedoch überhaupt nicht zu gefallen: "Ich habe Glitzer auf der Dirndl-Schürze, im Dekolleté würde ich es nicht tragen. Aber jeder, wie er mag." Tuschel-Thema an Nockherberg: Sedlmayr-Insolvenz von Rudi Färber Natürlich wird am Nockherberg nicht nur über Politiker gesprochen, auch Klatsch und Tratsch ist an den Tischen vertreten. Ein Tuschel-Thema des Abends ist die Sedlmayr-Insolvenz. "Wie kann es sein, dass Rudi Färber im Sedlmayr insolvent gehen konnte?", wird hinter vorgehaltener Hand gefragt. Eine Antwort darauf scheint jedoch keiner der geladenen Gäste zu haben. Kein Bier für Hans Theiss: "Ich bleibe beim Spezi" Was tun, wenn man als prominenter Besucher der Starkbierprobe am Nockherberg kein Bier trinkt? Für Münchner CSU-Arzt Hans Theiss ist das kein Problem. "Ich trinke gar kein Bier. Und da es kein Wein und keinen Schnaps gibt, bleibe ich beim Spezi", sagt er vor dem Start der Veranstaltung. Und wie schätzt er das gebotene Unterhaltungsprogramm des Abends ein? "Natürlich bekommt die Regierungspartei und Markus Söder traditionell am meisten ab. Aber natürlich zu Unrecht." Uschi Glas: "Vor allem Markus Söder wird sauber derbleckt" Schauspielerin Uschi Glas ist seit Jahren Stammgast bei der Starkbierprobe. Sie freut sich schon auf das Derblecken der Polit-Prominenz: "Natürlich wird die CSU und vor allem Markus Söder sauber derbleckt. Es ist ja auch eine Ehre, wenn man in der Fastenpredigt vorkommt."