"Sommerhaus der Stars": Diese Paare haben gemeinsame TV-Erfahrung

Im "Sommerhaus der Stars" tummeln sich auch 2023 wieder Promi-Pärchen und kämpfen um den Sieg. Diese Paare standen bereits zuvor gemeinsam vor der Kamera.

"Das Sommerhaus der Stars" öffnet wieder seine Türen (ab 19. September, immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTL, auch verfügbar). Acht Promi-Paare ziehen gemeinsam in eine WG, müssen sich in Challenges beweisen und werden höchstwahrscheinlich wieder den ein oder anderen Streit untereinander ausfechten. Rund die Hälfte der Paare konnte bereits zuvor gemeinsame TV-Erfahrung sammeln.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Aleks" Petrovic und Vanessa Nwattu

Aleksandar "Aleks" Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23) blicken auf eine turbulente Liebesgeschichte zurück, die sogar im TV begann. Das Paar lernte sich in dem Reality-TV-Experiment "Temptation Island VIP" kennen, an der Petrovic eigentlich mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (31) teilnahm. Doch der 32-Jährige bestand den Treuetest nicht und fand Gefallen an Verführerin Vanessa. Die beiden gingen gemeinsam aus der Show und konnten aller Kritik zum Trotz als Paar bestehen. Die beiden wohnen mittlerweile gemeinsam in Düsseldorf.

Pia Tillmann und Zico Banach

Pia Tillmann (37) und "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Zico Banach (32) haben sich ebenfalls vor der Kamera verguckt. Allerdings standen die beiden nicht für eine Reality-TV-Show vor der Kamera, sondern für die Daily-Soap "Köln 50667". Banach stieg nach seiner Datingshow-Erfahrung im Frühjahr 2022 in der Rolle Carlos Janssen in die Serie ein. Damit spielte er den Ex-Liebhaber von Tillmanns Rolle Meike Weber. Im Juni 2022 machten die beiden mit einem gemeinsamen Fußballspiel-Besuch öffentlich, dass sie im wahren Leben ein Paar sind. Im Frühjahr erfand sich das RTLzwei-Format mit neuen Darstellern neu, in diesem Rahmen verließ auch das Paar die Show.

Maurice Dziwak und Ricarda Raatz

Reality-TV-Darsteller Maurice Dziwak (25) und Ricarda "Ricky" Raatz (31) begannen ihre TV-"Karriere" in der Kuppelshow "Love Island", Raatz in der dritten Staffel 2019, Dziwak in der sechsten Staffel 2021. Beide nahmen 2022 an dem RTL+-Datingformat "Are You The One - Reality Stars in Love" teil und feierten mit einigen Turbulenzen nach der Show ein Liebes-Happy-End. Seit Juni 2022 sind die beiden offiziell ein Paar.

Weitere TV-Erfahrungen

Während Walentina Doronina (23) wie viele ihrer Kollegen bereits einige Reality-TV-Formate gemeistert hat, hatte ihr Verlobter bisher nur kleine, wenn auch entscheidende TV-Auftritte: Unternehmer Can Kaplan (27) machte seiner Partnerin in der "Late Night Show" von "Promi Big Brother" Ende 2022 einen Antrag. Anfang 2023 spielte sich das Paar zudem im "Mein Mann kann"-Spezial zum Sieg. An der Sat.1-Sendung nahmen auch Claudia Obert (61) und ihr Partner Max Suhr (25) teil, die seit Sommer 2022 ein Paar sind. Die beiden ließen sich zudem bereits für die VOX-Sendung "Wo die Liebe hinfällt" in ihrem Alltag begleiten und berichteten von ihrer von Außenstehenden oftmals als ungewöhnlich betitelten Liebe.

Zu den weiteren teilnehmenden Pärchen 2023 zählen Partyschlagersänger Tim Toupet (51) und Carina Crone (33),

Dschungelkönig-Exfrau Justine Dippl (35) und Arben Zekic (28) und Ex-"GZSZ"-Schauspieler und Dschungelcamp-Star Eric Stehfest (34) und seine Frau Edith (28).