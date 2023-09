"Sommerhaus der Stars" 2023: Alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick

Die achte Staffel des RTL-Formats "Sommerhaus der Stars" startete bereits am 12. September bei RTL+. Am 19. September ist es auch endlich im Free-TV (RTL) soweit: Acht Promi-Paare kämpfen um 50.000 Euro – sämtliche Sendetermine erfahren Sie bei der AZ.

Das "Sommerhaus der Stars" 2023 geht am 19. September im Free-TV (RTL) an den Start.

Am 12. September startete die achte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" bei RTL+. Welches Promi-Pärchen wird sich die Siegesprämie von 50.000 Euro sichern? Lesen Sie hier alle Sendetermine und Sendezeiten zur RTL-Show.

"Sommerhaus der Stars" 2023: Sendetermine und Sendezeiten

In der untenstehenden Tabelle finden Sie alle Termine für das "Sommerhaus der Stars" 2023. Bei RTL startet die Sendung am Dienstag, den 19. September, auf der Streaming-Plattform RTL+ war die erste Folge bereits eine Woche vor der Fernsehausstrahlung, am 12. September, zu sehen. Diese setzt allerdings ein Premium-Abo ab sieben Euro im Monat voraus.

Folge RTL+ RTL 1 12.09.2023 19.09.2023, 20.15 Uhr 2 19.09.2023 26.09.2023, 20.15 Uhr 3 26.09.2023 03.10.2023, 20.15 Uhr 4 03.10.2023 10.10.2023, 20.15 Uhr 5 10.10.2023 17.10.2023, 20.15 Uhr 6 17.10.2023 24.10.2023, 20.15 Uhr 7 24.10.2023 31.10.2023, 20.15 Uhr 8 31.10.2023 01.11.2023, 20.15 Uhr 9 01.11.2023 07.11.2023, 20.15 Uhr 10 07.11.2023 08.11.2023, 20.15 Uhr 11 08.11.2023 14.11.2023, 20.15 Uhr 12 14.11.2023 15.11.2023, 20.15 Uhr

"Sommerhaus der Stars" 2023 ist bereits abgedreht

Beim "Sommerhaus der Stars" handelt es sich nicht um eine Live-Show, die Sendung ist seit längerer Zeit abgedreht. Die Dreharbeiten begonnen bereits im Mai 2023 und gingen über mehrere Wochen.

Wer ist beim "Sommerhaus der Stars" 2023 dabei?

Wie jedes Jahr kämpfen acht Promi-Paare um das Preisgeld von 50.000 Euro. Folgende Stars sind dabei: