Schauspieler Elijah Wood besorgt über geplante "Herr der Ringe"-Filme

Mit "Der Herr der Ringe" wurde Schauspieler Elijah Wood zum Weltstar. Die Trilogie gilt nicht nur bei Fantasy-Fans als Meilenstein der Kinogeschichte. Im Februar wurde bekannt, dass es neue Filme geben wird. Auf diese ist Wood schon sehr gespannt. Er habe aber auch Bedenken, wie er der "GQ" verriet.

US-Schauspieler Elijah Wood (42) hat seine Sorgen angesichts der geplanten neuen "Herr der Ringe"-Verfilmungen geäußert. Er unterstütze die Idee im Allgemeinen, habe aber auch Bedenken, . Er sei "fasziniert und aufgeregt" und hoffe, dass es gut werde, sagte er.

Es sei klar gewesen, dass es mehr Filme geben würde. Dennoch sei er "überrascht" gewesen, als er davon hörte, erklärte Wood. "Offensichtlich steht dahinter der Wunsch, eine Menge Geld zu verdienen." Dieser "Kommerz" müsse aber nicht zwingend etwas Schlechtes sein, so der Schauspieler. "Große Kunst kann aus dem Kommerz entstehen. Diese beiden Dinge schließen sich also nicht gegenseitig aus."

Wood: Leidenschaft für die Bücher entscheidend

Doch die enorm erfolgreichen "Herr der Ringe"-Filme seien nicht wegen des Geldes entstanden, betonte der "Yellowjackets"-Darsteller, der in der Original-Trilogie den Hobbit Frodo Beutlin verkörpert hatte. "Sie entstanden aus einer Leidenschaft für diese Bücher und dem Wunsch, sie zu verwirklichen. Und ich hoffe, dass das letztendlich der Antrieb für die nachfolgenden Filme sein wird", sagte der Mime. Jeder verantwortliche Drehbuchautor oder Filmemacher benötige die "Ehrfurcht vor Tolkiens Material und den Enthusiasmus, es zu erforschen".

Comeback als Frodo Beutlin?

Wood zeigte sich zuletzt in einem Interview mit "Extra" offen für eine Rückkehr zum "Herr der Ringe"-Franchise. Auf die Frage, ob er bereit wäre, wieder als Frodo Beutlin in einem Reboot aufzutreten, sagte er: "Das weiß ich nicht, aber wenn es mehr Filme gibt, in denen Frodo eine Rolle spielen könnte, wäre ich dabei." Wood hatte zuletzt 2012 in "Der Hobbit - eine unerwartete Reise" einen Kurzauftritt als Frodo.

Die ursprüngliche "Herr der Ringe"-Trilogie (2001-2003) besitzt bis heute Legenden-Status. Die drei Filme spielten weltweit insgesamt 2,9 Milliarden Dollar (ca. 2,6 Milliarden Euro) an den Kinokassen ein und wurden mit insgesamt 17 Oscars ausgezeichnet. Im Februar haben das Filmstudio Warner Bros. und dessen Tochterfirma New Line Cinema neue "Herr der Ringe"-Kinofilme angekündigt. Im April 2024 wird etwa das Anime-Prequel "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" in den Kinos erscheinen.