"SATC"-Ikone Sarah Jessica Parker war "zu schüchtern" für Nacktszenen

Sarah Jessica Parker verrät in einem Interview, warum sie keine Nacktszenen in "Sex and the City" spielen wollte. "Ich war schüchtern", so die Schauspielerin.

30. Juni 2023 - 11:29 Uhr | (jom/spot)

Sarah Jessica Parker wurde als Carrie Bradshaw berühmt. © imago images/Everett Collection

Sarah Jessica Parker (58) hat des Radiosenders SiriusXM auf ihre Zeit bei der HBO-Hitserie "Sex and the City" zurückgeblickt und dabei verraten, dass sie zunächst Vorbehalte hatte, die Rolle der Carrie Bradshaw, die sie so berühmt machte, zu spielen. Der Grund: Die Schauspielerin wollte keine Nacktszenen drehen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Moralische Bedenken waren nicht der Grund "Ich fand das Drehbuch wirklich interessant und wirklich aufregend, anders und frisch, und so etwas hatte ich noch nie gesehen", erklärte Parker zu ihren ersten Gedanken zu der Serie. "Das Einzige, worüber ich mir Sorgen machte, war, dass ich mich einfach nicht wohl dabei fühlte, nackt vor der Kamera zu sein, und ich vermutete, dass es Teil einer Serie sein würde, wenn es auch nicht im Pilotfilm vorkäme." Sie habe sich einfach nie wohl dabei gefühlt, "mich auf diese Weise zu entblößen", so die Schauspielerin weiter. "Ich habe nie darüber geurteilt, dass jemand anderes es getan hat, es hatte nichts mit Moral zu tun - ich war schüchtern." Serienschöpfer Darren Star (61) konnte sie jedoch schnell beruhigen und ihr die Angst nehmen: "Er sagte: 'Dann mache es nicht. Wir werden andere Schauspieler haben, wenn diese sich dabei wohlfühlen, dann machen sie es, aber du musst nicht'." Parker hatte noch eine weitere Bedingung für das Spielen ihrer Rolle: Sie wollte möglichst Kraftausdrücke vermeiden. "Wir waren bei HBO und ich wusste, dass das bedeutete, dass wir sagen konnten, was wir wollten, und dass wir locker und anzüglich sein konnten", erklärte sie. "Aber ich dachte auch, dass das bedeutet, dass wir diszipliniert sein müssen und dass wir die Sprache nicht nur deshalb verwenden sollten, weil wir es konnten." Damit wollte sie Bradshaw auch gerecht werden: "Sie ist eine Autorin, und sie denkt wirklich sehr sorgfältig darüber nach, was sie wie zu wem und wann sagt." Derzeit feiert Sarah Jessica Parker mit einem "SATC"-Ableger Erfolge: "And Just Like That..." ist seit dem 22. Juni mit einer zweiten Staffel und neuen Folgen zurück. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de