Samuel Kochs Frau Sarah Koch ergattert Rolle bei "Unter uns"

Neuer Job für Schauspielerin Sarah Koch: Die Frau von Samuel Koch heuert bei der RTL-Serie "Unter uns" an. Ihre erste Folge ist bereits im September zu sehen.

"Unter uns": Sarah Koch in ihrer neuen Rolle der Verena Keyser.

Die "Unter uns"-Familie bekommt wieder Zuwachs: Schauspielerin Sarah Koch (38) stößt zum Cast. Die Frau von Autor und Schauspieler Samuel Koch (35) wird die Rolle der Verena Keyser spielen, die in der Konditorei der Weigels einen Job anfängt.

beschreibt Sarah Koch ihre "Unter uns"-Rolle als "witzig und quirlig", aber auch als "frech und mutig": "Sie nimmt eigentlich kein Blatt vor den Mund", so die 38-Jährige. Die Schauspielerin freue sich vor allem darauf, für länger "in einen Charakter einzutauchen". Sie wolle "viele Ebenen von Verena" zeigen.

Ihre "Unter uns"-Rolle hat es in sich

Die selbstbewusste Verena Keyser wird von Theo Wolters (Julius Dombrink, 34) als Aushilfe in der Konditorei der Weigels eingestellt. Zunächst kann sie alle mit ihrer Art begeistern, vor allem Jakob Huber (Alexander Milo, 43) ist nach seiner gescheiterten Beziehung mit Stella von Verena angetan. Die beiden beginnen allerdings eine "eher zartbittere" Affäre, da Verena "einiges zu verbergen" hat, heißt es von RTL.

Sarah Koch wird die Rolle demnach für mehrere Monate innehaben. Die erste Folge mit ihr wird am 13. September ausgestrahlt. "Unter uns" läuft immer von montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL ( ).

Erste Soap-Erfahrungen bei "Sturm der Liebe"

Für die gebürtige Braunschweigerin ist es nicht die erste Rolle in einer Daily. Von 2012 bis 2014 spielte sie die Rolle Sabrina Heinemann in "Sturm der Liebe". Dort lernte sie auch ihren heutigen Ehemann Samuel Koch kennen, der damals eine Gastrolle übernahm. Die beiden sind seit 2016 verheiratet. Weitere Rollen verkörperte sie etwa in "Die Rosenheim-Cops", "Das Traumschiff", "Die Passion" oder "Sachertorte". Darüber hinaus arbeitet Sarah Koch zweitberuflich als Stewardess und Sängerin. Ihr erstes Album "Bittersüßes Finsterlicht" erschien im Oktober 2021.