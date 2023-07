RTL verändert Programm wegen der Hitze

Einmal mehr ändert der Sender RTL spontan sein Programm, um über aktuelle Themen und Probleme zu berichten. Zur Primetime am Dienstag läuft deshalb eine Sondersendung zur aktuellen Hitzewelle in vielen Ländern. "Der König von Palma" fängt deshalb etwas später an.

18. Juli 2023 - 12:57 Uhr | (eee/ncz/spot)

Die aktuelle Hitze in vielen Ländern gilt als Resultat der Klimakatastrophe. © aleks333/Shutterstock.com

Die Folgen der Klimakatastrophe bekommen zahlreiche Regionen der Welt bereits hautnah zu spüren. nun in einer Spezialsendung und ändert deshalb am Dienstagabend sein Primetime-Programm. Statt der TV-Sendung "Der König von Palma" läuft am Dienstagabend (18. Juli) um 20:15 Uhr nun ein "RTL Aktuell Spezial" zu dem Thema. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Peter Kloeppel klärt über Klimakatastrophe auf In der 15-minütigen Sondersendung "RTL Aktuell Spezial: Extremhitze am Mittelmeer - Urlaub im Glutofen Südeuropa" beschäftigen sich Nachrichtenmoderator Peter Kloeppel (64) und Wettermoderator Bernd Fuchs (51) mit den akuten Folgen der Klimakatastrophe. Sie schalten laut Ankündigung zu Reportern auf Mallorca, in Italien und Griechenland und wollen erörtern, wie Touristen und Einheimische mit den Extrembedingungen umgehen. Zudem sollen Ärzte und Ärztinnen zu Wort kommen, die Tipps zum Umgang mit Temperaturen jenseits der 40 Grad geben. Die Rationierung von Wasser und Waldbrandgefahr sollen ebenfalls Thema der Sondersendung sein. So verschiebt sich das Programm bei RTL Durch "Extremhitze am Mittelmeer - Urlaub im Glutofen Südeuropa" verschiebt sich "Der König von Palma" nach hinten. Die Serie mit Henning Baum (50) startet erst um 20:30 Uhr. Es bleibt aber dabei, dass RTL drei Folgen am Stück zeigt. Um 23:15 Uhr folgt dann "Extra - Das RTL Magazin".