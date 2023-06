"Quiz Taxi": Die rollende Rateshow mit Thomas Hackenberg kommt zurück

Ab Herbst können sich Quiz-Fans über die Rückkehr einer alt bekannten Sendung freuen: Das "Quiz Taxi" mit Moderator Thomas Hackenberg kehrt zurück auf die TV-Bildschirme.

Die Rateshow on the road kommt zurück ins Fernsehen: Kabel eins startet eine Neuauflage der TV-Sendung "Quiz Taxi" mit Moderator Thomas Hackenberg (60), der zugleich als Taxifahrer und Quizmaster fungiert. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Demnach sollen neue Episoden der Anfang der 2000er-Jahre beliebten Sendung ab Herbst 2023 wieder im TV-Programm zu sehen sein.

Das Konzept beim "Quiz Taxi"

Das "Quiz Taxi" mit Thomas Hackenberg wurde von 2006 bis 2008 auf kabel eins ausgestrahlt. In der Sendung haben die Kandidaten als Taxi-Kunden, die Möglichkeit während ihrer Fahrt Geld zu gewinnen, indem sie Fragen aus verschiedenen Wissensbereichen beantworten. Die Höhe der Gewinnsumme steigert sich mit der Zahl der Fragen. Zudem haben die Kandidaten die Möglichkeit, Joker - wie zum Beispiel den Passantenjoker - einzusetzen, falls sie die richtige Antwort nicht wissen.