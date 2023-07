Ohne Michelle, aber mit Tränen: So war "Die Giovanni Zarrella Show"

Bühnen-Comebacks, bewegende Momente, viel Stimmung und gute Quoten: Das waren die Höhepunkte der Sommerausgabe der "Giovanni Zarrella Show" am Samstagabend.

Einmal mehr ging am Samstagabend (22. Juli) "Die Giovanni Zarrella Show" live im ZDF über die Bühne. Wie vorab angekündigt, lud Giovanni Zarrella (45) einen Mix aus deutschen Schlagerstars und internationalen Musiklegenden zu sich auf die Bühne ein. Emotionen und Tränen blieben da nicht aus. Eine Musikerin sagte allerdings kurzfristig ab.

Ella Endlich spricht über ihr Baby

Unter anderem feierte Ella Endlich (39) ihr Bühnencomeback nach einer längeren Babypause. Im Juni war bekannt geworden, dass die Sängerin Mutter eines Jungen geworden ist. Auf der Bühne schwärmte sie am Samstagabend von ihrem Sohn: "Er ist einfach zauberhaft. Er macht uns so eine Freude." Wieder auf der Bühne zu stehen, mache ihr zwar großen Spaß. Aber sie wolle zu Hause "natürlich keinen Moment verpassen, diese Zeit ist so besonders und magisch".

Neben Ella Endlich feierten auch Kerstin Ott (41) und Anna-Carina Woitschack (30) nach längerer Auszeit wieder ihre Rückkehr im Fernsehen. Vor allem letztere zeigte sich auf der Bühne sichtlich nervös, nachdem sie ihren Song "Tag 1" zum Besten gegeben hatte. "Schau mal, mir zittern die Knie", sagte sie zu Zarrella. "Du warst glaub ich von allen Künstlerinnen und Künstlern die aufgeregteste", merkte der Moderator an. Woitschack nickte, bedankte sich aber anschließend für einen tosenden Applaus aus dem Publikum.

Für internationalen Glanz und reichlich Emotionen sorgte der US-Popstar Michael Bolton (70), der sich nach 14 Jahren mit neuer Musik zurückgemeldet hat. Er sang zunächst seine neue Single "Beautiful World", anschließend performte er mit Zarrella seinen Welthit "How Am I Supposed To Live Without You". Dem Gastgeber schossen dabei Tränen in die Augen: "Michael, ein unglaublicher Moment für uns. Jede große Party braucht auch emotionale Momente."

Deshalb fehlte Michelle

Eine, die das musikalische Spektakel verpasste, war Schlagersängerin Michelle (51), die ebenfalls auf der Gästeliste stand. Zarrella erklärte, dass sie kurzfristig abgesagt habe, "sie hat sich irgendwie den Magen verdorben". Er wünschte ihr gute Besserung und "viel Amore - und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal".

Die ganze Zarrella-Familie im Publikum und gute Einschaltquoten

Wie gewohnt bekam Giovanni Zarrella familiäre Unterstützung bei seiner Live-Show. Seine Eltern, Ehefrau Jana Ina Zarrella (46) mit Freundin Monica Ivancan (46) und Bruder Stefano Zarrella (32) fanden sich in der ersten Reihe im Publikum zusammen und feierten fleißig mit.

Insgesamt konnte "Die Giovanni Zarrella Show" starke Quoten einfahren. 3,40 Millionen Menschen sahen am Samstagabend zu, was einem Marktanteil von 18,0 Prozent entspricht.