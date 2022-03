Mit Max Giermann: RTL bestätigt Rückkehr von "Frei Schnauze"

Gerüchte gab es bereits: "Frei Schnauze" feiert tatsächlich ein Comeback. Gastgeber der Impro-Comedy wird Max Giermann sein, der damit Nachfolger von Dirk Bach wird.

"Frei Schnauze" kehrt zurück. an diesem Donnerstag (17. März) bestätigt. Die Impro-Comedy-Show bekommt acht neue Folgen, Gastgeber wird dieses Mal Max Giermann (46) sein. Der Komiker, der unter anderem durch "Switch reloaded" und "LOL: Last One Laughing" bekannt ist, wird damit auf den Moderator der Original-Show Dirk Bach (1961-2012) folgen. Das Format lief von 2005 bis 2008 bei RTL.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Sender bleibt dem Konzept treu

Das Konzept bleibt laut Sender gleich: Pro Ausgabe werden sich vier Comedians der Herausforderung stellen, "aberwitzige und urkomische Spiele" zu meistern. Welche Aufgaben auf sie warten, wissen sie nicht. Improvisationstalent und Kreativität sind gefragt. Giermann fungiert als Spielleiter, begrüßt immer ein wechselndes Panel und die Zuschauer sollen aktiv teilnehmen können. RTL wird die neuen Folgen im Sommer 2022 zeigen.