"Let's Dance": Massimo Sinató ist 2021 nicht mit dabei

Massimo Sinató wird 2021 bei "Let's Dance" nur in der Eröffnungsshow das Tanzbein schwingen. Der Grund für den Verzicht: seine schwangere Frau Rebecca Mir.

Überraschung bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance": Der Profitänzer Massimo Sinató (40) wird in diesem Jahr nicht mit von der Partie sein. Er habe sich "schweren Herzens" dazu entschieden, bei der 14. Staffel nicht mitzutanzen, heißt es in seinem Post. Der Grund: seine schwangere Frau Rebecca Mir (29). "Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal Vater und möchte jeden Moment nutzen, um meine Frau in diesem neuen Lebensabschnitt zu unterstützen und mich voll und ganz auf die kommende Zeit als werdender Vater zu konzentrieren", schreibt Sinató.

Er wünsche seiner "Let's Dance"-Familie eine erfolgreiche Staffel und werde dieses Jahr von zuhause aus mitfiebern und seinen Kollegen die Daumen drücken. In der Kennenlernshow am 26. Februar werde er aber "nochmal das Tanzbein schwingen", um beim Staffelstart für die Zuschauer zu performen. Sinató war seit elf Jahren fester Bestandteil der Show. Der Sender RTL wird die endgültige Liste aller Profitänzer am 11. Februar um 6 Uhr morgens bekannt geben.

