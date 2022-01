"Let's Dance": Diese Stars sind dabei

Die ersten Kandidaten stehen fest: Diese Prominenten werden in der nächsten Runde "Let's Dance" das Tanzbein schwingen...

Am 18. Februar geht "Let's Dance" in eine neue Runde.

Die ersten sieben Kandidaten für die 15. Staffel der RTL-Show "Let's Dance" stehen fest. Wenn am 18. Februar wieder das Tanzbein geschwungen und ein Nachfolger für Rúrik Gíslason (33) - "Dancing Star" 2021 - gesucht wird, sind diese Stars dem Sender zufolge dabei:

Nachwuchspolitikerin und Autorin Caroline Bosbach (32), Sportler Mathias Mester (35), Sängerin Michelle (49), Schauspielerin Sarah Mangione (31), Schauspieler Timur Ülker (32), Instagrammerin und Model Cheyenne Ochsenknecht (21) sowie Schauspieler Hardy Krüger jr. (53).

Premiere in Staffel 15

Leichtathlet Mathias Mester sorgt dabei mit seiner "Let's Dance"-Teilnahme für eine Premiere: Der Sportler ist der erste kleinwüchsige Kandidat in der Tanzshow. "Wahre Größe wird nicht in Zentimetern gemessen, sondern in Punkten. Nach sieben Weltmeistertiteln bin ich bereit für eine neue Herausforderung. Mein Vorsatz für 2022 ist ganz klar 'Dancing Star' zu werden", .

Welche Tanzpaare aus Promis und Profis gebildet werden, entscheidet sich in der großen Kennenlernshow, mit der die neue "Let's Dance"-Staffel am 18. Februar beginnt ( ).