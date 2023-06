Keine neuen Folgen von "Promi Shopping Queen" geplant

Wer auf neue Folgen von "Promi Shopping Queen" hofft, wird enttäuscht. "Derzeit planen wir keine neue Ausgabe", erklärt eine VOX-Sprecherin auf Anfrage von spot on news.

Am 4. Juli (20:15 Uhr bei VOX) sucht Star-Designer und "Shopping Queen"-Experte Guido Maria Kretschmer (58) das erste Mal unter Prominenten "Guidos Deko Queen". "Let's Dance"-Star Renata Lusin (35), Moderatorin Panagiota Petridou (43) und Schauspielerin und Model Mirja du Mont (47) wollen unter Zeitdruck zeigen, dass sie das beste Deko-Händchen haben.

Wer auf ein neues Promi-Special der erfolgreichen Sendung "Shopping Queen" hofft, wird jedoch enttäuscht. "Derzeit planen wir keine neue Ausgabe", erklärt VOX-Sprecherin Katrin Bechtoldt auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Stattdessen werde es besondere Special-Sendungen in den regulären "Shopping Queen"-Folgen geben.

Besondere Ausgaben mit Poldi und Sasha

In der Woche vom 19. bis 23. Juni wird zum Beispiel Fußballstar Lukas Podolski (38) als Special-Gast beim Motto "Fancy Festival-Frisur - Ziehe beim Musik-Festival alle Blicke auf dich!" dabei sein. Im September dreht sich eine Woche lang alles um ein Konzert von Sasha

Auch einige Neuerungen warten auf die Fans. In der Woche vom 10. Juli wird es erstmals einen neuen Joker geben: Die Kandidatinnen können zwischen zwei Umschlägen wählen - in einem sind 200 Euro zusätzlich bei gleichbleibender Shoppingzeit, im anderen ist kein Zusatzgeld drin, dafür wird ihnen aber eine Stunde von der Shoppingzeit abgezogen. Und im Oktober können die Kandidatinnen erstmals den Telefonjoker nutzen und Guido Maria Kretschmer für 60 Sekunden via Facetime anrufen und ihm Fragen stellen.

Darüber hinaus werde es immer wieder Special-Ausgaben der "Shopping Queen" geben, so die Sender-Sprecherin weiter. Die letzte "Promi Shopping Queen"-Ausgabe war das "Luxus-Ladys Spezial" mit Annika Gassner, Ekaterina Much, Vera Dillier und Gisela Muth (alles Millionärinnen) und wurde am 21. Juni 2020 ausgestrahlt.