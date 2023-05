"Kampf der Realitystars": Bruderzwist und Zickenkrieg

Die letzte Folge von "Kampf der Realitystars" hat Emmy Russ knapp überlebt. Daraus gelernt hat sie nicht wirklich. In dieser Episode gerät sie zumindest mit Eva Benetatou aneinander. Dazu kommt es zu einem Zwist von Zwillingen.

Was ist da los in der sechsten Folge von "Kampf der Realitystars" (Mittwoch, 20:15 Uhr bei RTLzwei, auch bei )? Emmy Russ (23) zeigt sich plötzlich handzahm. In der letzten Woche stand sie nach einem Stinkefinger vor dem Aus. Doch ihre Nettigkeit ist nur Fassade, gibt das Sala-Küken zu.

Neu an den Strand gespült wird Jéssica Sulikowski (28). Bei "Berlin - Tag & Nacht" spielte sie eine fiese Schlange, privat ist sie ganz nett. Sagt die Reality-Debütantin zumindest. Reeperbahn-Gentleman Daniel Schmidt (39) freut sich über Frischfleisch.

"Geiles Stück DNA": Zwillingskampf bei "Kampf der Realitystars"

Dann kommt ein Darsteller aus dem "Berlin - Tag & Nacht"-Konkurrent: Jay Sirtl (45) von "Köln 50677". Schon wieder ein Sirtl? Genau, Jay ist der vier Minuten ältere eineiige Zwilling von Sascha. Der bezeichnet seinen Bruder als "geiles Stück DNA", eine Neiddebatte ist angelegt.

Anders als die Jakic-Zwillinge (25) in der letzten Staffel zählen die Sirtls aber nicht als eine Person, sondern kämpfen gegeneinander um den Sieg.

Im Bestrafungsspiel kocht die Brüderrivalität schon gleich auch. Die Realitystars müssen sich einordnen, nach Gage oder dem Zeitpunkt der Anfrage für die Show. Jay ist irritiert, dass sein Bruder mehr verdient als er. Am besten hat aber Sarah Knappik (36) verhandelt. Sie wurde auch als erste angefragt.

Die Kandidaten haben nur vier Rankings richtig. Zur Strafe müssen alle bis auf vier Stars Sandsäcke mit sich tragen. Je größer die Gage, desto schwerer die Bürde. Serkan Yavuz (29) hat hier mit seiner 1-Euro-Gage gut lachen.

Wand der Wahrheit geht an die Substanz und die Berufsehre

An der Wand der Wahrheit gibt es heute eine Verschärfung. Die Stars müssen sich diesmal nicht das Votum der Zuschauer antizipieren, sondern sich selbst in eine Reihenfolge bringen: Wer ist der beste Realitystar?

Das geht natürlich an die Berufsehre. Und ist natürlich Definitionssache. Jeder Star wirbt für sich, vor allem die, die vorrangig im TV Geld verdienen, bringen sich in Stellung. Emmy führt zu Recht sinngemäß ins Feld, dass ja auch Krawalligkeit zum Handwerk gehört. Eva Benetatou (31) lacht sie daraufhin angeblich aus. Jedenfalls interpretiert Emmy das so. Der erste Schritt in einem Streit, der den Rest der Folge bestimmen wird.

Zunächst eignen sich die Kandidaten aber darauf, Sascha und Matthias Mangiapane (39) als beste ihres Faches auszuzeichnen. Sascha als Pionier, der eins 365 bei "Big Brother" ausgeharrt hat. Und Matthias als einen der Meister seines Fachs, der schon jedem Format Würze gebracht hat. Letzterer ist zu Tränen gerührt über die Anerkennung für seine Kunst.

Daniel wird Opfer des Männerüberschusses

Zur "Belohnung" dürfen Sascha und Matthias eine Entscheidung treffen. Sie müssen außer der Reihe und mit sofortiger Wirkung einen Teilnehmer eliminieren. Die beiden Männer wollen erklärtermaßen dem Männerüberschuss in der Sala entgegenwirken. Sie entscheiden sich für Daniel als einen der stärksten Konkurrenten.

Das bedeutet: Mit dem Reeperbahnwirt verliert Emmy ihren letzten Verbündeten. Ihr Streit mit Eva spitzt sich zu. Emmy bezeichnet die Konkurrenten als "feige", weil die nicht zugeben wollte, sie ausgelacht zu haben. Später tituliert sie Eva als "Mobberin", was die besonders trifft. Schließlich wurde sie im "Sommerhaus der Stars" einst zum Opfer der ganzen Meute. Als solches fühlt sich nun auch Emmy, da niemand mehr auf ihrer Seite ist.

Für Emmy gibt es jetzt nur noch eine Chance. Sie muss sich im Safety-Spiel den Sieg holen. Sie krallt sich den gutmütigen Ex-Fußballer Nico Patschinksi (46) als Partner. In der ersten Runde von "Wer stiehlt mir den Po" kommt das ungleiche Paar weiter, da Nico bei einem Lückentext mit "Po..." Wörtern punktet. In Runde zwei ist aber Schluss. Die Stars müssen hier je zu zweit in einen Boxring und dem Gegner dort ein Schild vom Hintern reißen. Die nicht gerade hochgewachsene Emmy hat hier keine Chance gegen Bernd Kieckhäben (33). Bernd und sein Teamkamerad Serkan setzen sich auch im Finale durch und sind safe.

Folgerichtige Entscheidung in der Woche der Wahrheit - und ein Schock

In der Stunde der Wahrheit sollte es diesmal keine Überraschung geben. Emmy ist klar auf der Abschussliste. Doch das dachte man in der letzten Folge auch, und sie kam mit dem Schrecken davon. Gelernt hat sie daraus aber nichts. Diesmal ist sie aber fällig. Nicht nur Eva, sondern auch die eigentlich wohlwollenden Serkan und Bernd geben ihr ihre Münze.

Jetzt bricht Emmy in Tränen aus. Ihr Schutzpanzer, den sie als Grund anführte, dass sie nicht mit allen warm wurde, bricht. Sie entschuldigt sich sogar. Doch im Einzelinterview im Anschluss sitzt der Panzer wieder. Sie bezeichnet ihre Mitbewohner als "falscheste Menschen überhaupt", die "nie mehr Erfolg im Leben" haben sollen.

Nach der erwartbaren Entscheidung gegen Emmy endet die Folge mit einer kleinen Überraschung. Die Neulinge Jessica und Jay räumen ohne Begründung Paul Janke (41) aus dem Feld.