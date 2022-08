"House of Hammer": Ex-Freundinnen packen über Armie Hammer aus

In der Dokuserie "House of Hammer" kommen Frauen zu Wort, die dem Schauspieler Armie Hammer Missbrauch und Kannibalismus-Fantasien vorwerfen. Jetzt wurde ein erster Trailer veröffentlicht.

Armie Hammer geriet 2021 wegen Missbrauchsvorwürfen in die Schlagzeilen.

Eine dreiteilige Dokuserie von discovery+ behandelt den Skandal um Schauspieler Armie Hammer (35). Anfang 2021 hatten mehrere Frauen Vorwürfe des körperlichen und psychischen Missbrauchs gegen den Star erhoben. Der Schauspieler wies alle Anschuldigungen von sich, verlor dennoch viele Rollen in Kino- und TV-Produktionen sowie am Broadway. zu der Doku zeigt Hammers Ex-Freundinnen Courtney Vucekovich und Julia Morrison, die in ihren Aussagen ein düsteres Bild über den Schauspieler zeichnen. Zudem spricht Hammers Tante Casey Hammer über die offenbar dunkle Vergangenheit der Hammer-Dynastie.

"Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass alles perfekt ist, das war unglaublich", sagt Vucekovich über die Anfangszeit mit dem Schauspieler, der ihr viele Komplimente machte. Doch dann hätten sich die Dinge geändert und er habe ihre Grenzen immer mehr ausgetestet. Beide Frauen zeigen beunruhigende Textnachrichten und Sprachnotizen, die sie angeblich vom Schauspieler erhalten haben. "Er sagte: 'Ich bin zu 100 Prozent ein Kannibale'", erzählt Vucekovich. Dies sei alles gewesen, "worüber er jemals reden wollte", bekräftigt Julia Morrison die angeblichen Kannibalismus-Fantasien. Vucekovich behauptet, Hammer habe sie auch gefesselt, bis sie "vollständig bewegungsunfähig" gewesen sei. "Ich habe meine Augen geschlossen, bis es vorbei war."

Geschichte einer Dynastie

"Als das alles über Armie herauskam, war ich nicht schockiert", sagt Casey Hammer in dem Trailer. "Du wachst nicht einfach auf und wirst zu diesem dunklen Kontrolleur, zu diesem Täter. Dieses Verhalten ist tief verwurzelt." Armie Hammer ist der Sohn des Geschäftsmanns Michael Armand Hammer und Urenkel des verstorbenen Industriellen Armand Hammer (1898-1990). Durch Archivmaterial und Interviews mit Überlebenden und Familienmitgliedern kommen laut Ankündigung zur Doku "die dunklen und verworrenen Geheimnisse der Familie Hammer ans Licht".

"House of Hammer" ist ab 2. September bei discovery+ abrufbar.