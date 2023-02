"History of the World, Part II": Mel Brooks versammelt Star-Ensemble

Stars wie Seth Rogen, Emily Ratajkowski und Taika Waititi wirken in Mel Brooks' neuer Comedyserie "History of the World, Part II" mit. Ein neu erschienener Trailer stimmt auf den Historien-Klamauk ein.

Unter anderem Emily Ratajkowski (m.) und Seth Rogen (r.) standen für Mel Brooks' (l.) "History of the World: Part II" vor der Kamera.

Nach sage und schreibe über 40 Jahren erhält Mel Brooks (96) legendäre Komödie "History of the World, Part I" (deutscher Titel: "Mel Brooks - Die verrückte Geschichte der Welt") eine Fortsetzung in Serienform. Die achtteilige Sketch-Comedyserie "History of the World: Part II" erscheint ab dem 6. März beim US-Streamingdienst Hulu - und weist ein überaus beeindruckendes Star-Ensemble auf. .

Dieses Stars stehen bei "History of the World: Part II" vor der Kamera

Neben der mittlerweile 96-jährigen Comedy-Legende Brooks wirken in "History of the World: Part II" die Comedians Wanda Sykes (58), Ike Barinholtz (45) und Nick Kroll (44) als Hauptdarsteller vor der Kamera mit. Zu den Gaststars, von denen einige auch im Trailer zu sehen sind, zählen: Regisseur und Oscarpreisträger Taika Waititi ("Jojo Rabbit", 47), Model Emily Ratajkowski (31), Komiker Seth Rogen (40), der ehemalige "Akte X"-Star David Duchovny (62), Marvel-Star Kumail Nanjiani (44), Johnny Knoxville (51), Danny DeVito (78), Zazie Beetz (31), Fred Armisen ("Portlandia", 56), Jason Alexander ("Seinfeld", 63) und viele weitere mehr.

Wie in "Mel Brooks - Die verrückte Geschichte der Welt" werden auch in der kommenden Hulu-Serie zahlreiche Figuren der Weltgeschichte satirisch aufs Korn genommen. So spielt etwa Regisseur Waititi Sigmund Freud, während Darstellerin Beetz als Maria Magdalena einem schwarzen Jesus Christus begegnet und Comedian Rogen als Noah seine Arche mit verschiedenen Hunderassen statt verschiedenen Tierarten belädt.

Ein deutscher Starttermin für "History of the World: Part II" steht gegenwärtig noch nicht fest.