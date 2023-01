"Grey's Anatomy": Showrunnerin Krista Vernoff verlässt die Serie

Erneut ein schwerer Verlust für die Erfolgsserie "Grey's Anatomy": Nach Hauptdarstellerin Ellen Pompeo kehrt auch die Showrunnerin Krista Vernoff der Produktion den Rücken.

Das "Grey's Anatomy"-Urgestein Krista Vernoff (51) verlässt die ABC-Serie. wird die Showrunnerin am Ende der aktuellen 19. Staffel der Krankenhausserie aussteigen. Auch beim Feuerwehr-Ableger "Station 19" ist für Vernoff Schluss. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die von Shonda Rhimes (53) produzierten Serien steht noch nicht fest. Auch die langjährige Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (53) verkündete bereits ihren "Grey's Anatomy"-Rückzug und steht nur noch für Gastauftritte bereit. Bislang ist eine 20. Staffel noch nicht angekündigt, eine Bestätigung gilt Experten zufolge aber als reine Formsache.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In einer Erklärung spricht Vernoff über ihr Aus bei "Grey's Anatomy", ohne die Gründe zu nennen: "Es war das Privileg meines Lebens." Vernoff war zunächst von 2007 bis 2011 für "Grey's Anatomy" verantwortlich und kehrte auf persönlichen Wunsch von Rhimes im Jahr 2017 zurück. Auch jetzt lässt sie die Tür einen Spalt offen und schließt eine Rückkehr nicht aus: "Ich sage also nicht Lebewohl, denn das wäre zu bittersüß." In Anspielung auf ihre lange Pause sagte Vernoff augenzwinkernd: "Ich sage: 'Wir sehen uns in sieben Staffeln.'"

Shonda Rhimes zeigt sich dankbar

Auch Rhimes selbst kommentierte das Aus von Vernoff. In einem Statement sagte sie, dass deren Kreativität, Vision und Führung den Serien ermöglicht hätten, sich erfolgreich zu entwickeln. "Ich bin unglaublich dankbar für all ihre harte Arbeit", so Rhimes weiter. Sie werde immer Teil der Familie bleiben.